Кузбассовцы запишут видеообращения в поддержку в русских бойцов СВО

Фестиваль "Русское лето. Zа Россию" пройдет в Кузбассе.

Кузбассовцы во время фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» запишут видеообращения в поддержку русских бойцов СВО.

Видеобращения можно будет записать в четверг, 17 августа на площади Советов начиная с 15.00 по местному времени на площадке «Народного фронта». Все видеозаписи передадут нашим солдатам на па передовую.

В это же время в сцену выйдет солистка группы «Унесённые ветром». Татьяна Морозова. А вечером для кемеровчан выступит со своими хитами Стас Пьеха.

- Весь день в рамках фестиваля будут работать 20 творческих локаций. Взрослым и юным гостям праздника предложат сыграть с лучшими гроссмейстерами региона в шахматы, горожан научат делать сувениры, кемеровчане померяться силами в настольных играх, поучаствуют в других творческих уроках, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе кемеровской мэрии.