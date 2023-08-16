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НовостиОбщество16 августа 2023 11:34

В Кемерове будут закрыты две полосы дороги на улице Красноармейская

Из-за ремонта теплосетей в Кемерове будет частично ограничено движение на перекрестке улиц Красноармейской и Дзержинского
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кемерове будут закрыты две полосы дороги на улице Красноармейская.

В Кемерове будут закрыты две полосы дороги на улице Красноармейская.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

С 06.00 18 августа до 06.00 1 сентября будет частично ограничено движение на пересечении улиц Красноармейская и Дзержинского.

Изменения дорожного движения связаны с проведением второго этапа ремонтных работ тепловой сети на улице Дзержинского по нечетной стороне. Будет увеличена зона работ, в том числе дорожники «украдут» две полосы улицы Красноармейская.

Движение транспорта по улице Красноармейской перед пересечением с улицей Дзержинского будет организовано по две полосы в каждом направлении.