В Кузбассе утонула десятилетняя девочка

В реке Кондома на юге Кузбасса утонула девочка.

На юге Кузбасса в Осинниках в реке Кондома утонула десятилетняя летняя девочка. Это 12-й ребенок, погибший на водоемах региона с начала года.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс- службе СУ СК Росси по Кемеровской области. В ведомстве уточнили, что девочка днем 15 августа с братьями и сестрами без взрослых пришла на необорудованный для купания берег реки Кондома. Не умея плавать, она зашла в воду, и ее унесло течением. Тело ребенка на дне реки водолазы наши только в среду, 16 августа.

- По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, которая позволит прояснить все обстоятельства трагедии, сообщили в региональном Следкоме.