В Кузбассе построят стекольный завод.

Большие темпы строительства жилья требуют открытия в Кемеровской области стекольного завода

В Анжеро-Судженске построят стекольный завод

Об этом во время рабочей встречи договорились губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и исполняющий обязанности главы Анжеро-Судженска Дмитрий Ажичаков.

- Темпы строительства жилья в Кузбассе и конкретно в Анжеро-Судженске растут. Новые дома требуют современные прочные стеклопакеты, поэтому стекольный завод сможет в этом серьезно помочь строителям, - отметил Сергей Цивилев.

Сейчас в городе строят пять многоквартирных домов общей площадью более 13,5 тысяч квадратных метров. В текущем году начнется возведение еще двух многоэтажек общей площадью 9 тысяч квадратов

Как рассказал Дмитрий Ажичаков, в промышленность города с 2018 года инвестировано 53,2 миллиарда рублей.

Говорили на встрече и о качестве городских дорог. В этом году в Анжеро-Судженске капитально отремонтируют более пяти километров дорожной инфраструктуры. В частности обновят асфальт на улицах Горноспасательная, Пржевальского, Белинского, Читинская, а также в переулках Силовой и Майский.