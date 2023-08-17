На водоемах Кузбасса начали закрывать пляжи

В Кузбассе закрывают пляжи.

На водоемах Кузбасса закрыли первые 17 пляжей

Пляжи закрывают в регионе из-за ненастной погоды. Почти на всей территории Кузбасса сейчас идут дожди, а температур воздуха не превышает 20 градусов тепла, а ночью порой опускает ниже + 5 градусов.

Первые пляжи были закрыты уже к среде, 16 августа, в, Чебулинском, Тяжинском, Промышленновском муниципальных округах и в Мариинске.

- Между тем мы продолжаем предупреждать людей об опасности на воде. На всех водоемах области проводим профилактические рейды, патрули, беседуем с людьми на предмет грамотного поведения на водоемах, в том числе, в период понижения температуры, - рассказали «Комсомолке» в региональной Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Напомним, всего в этом летнем сезоне в Кузбассе были открыты 60 пляжей и мест отдыха у рек и прудов.