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НовостиОбщество17 августа 2023 4:30

Участников фестиваля «Русское лето. Zа Россию» развезут по домам

Дополнительный общественный транспорт поможет кемеровчанам добраться домой после большого фестиваля
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Участников фестиваля "Русское лето. Zа Родину" развезет по домам дополнительный транспорт.

Участников фестиваля "Русское лето. Zа Родину" развезет по домам дополнительный транспорт.

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Участников фестиваля «Русское лето. Zа Россию» развезут по домам на дополнительных автобусах, трамваях и троллейбусах.

- После мероприятия, а он закончиться поздно вечером в четверг, 17 июля, кемеровчан развезут по домам с кемеровской площади советов во все районы города На линии будут работать 53 автобуса, 16 трамваев и 15 троллейбусов, - сообщили в кемеровской мэрии.

Посмотреть, какой транспорт будет курсировать по городу после фестиваля можно пройдя по ссылке: https://t.me/gazetakemerovo/9868.