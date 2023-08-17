Участников фестиваля "Русское лето. Zа Родину" развезет по домам дополнительный транспорт. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Участников фестиваля «Русское лето. Zа Россию» развезут по домам на дополнительных автобусах, трамваях и троллейбусах.

- После мероприятия, а он закончиться поздно вечером в четверг, 17 июля, кемеровчан развезут по домам с кемеровской площади советов во все районы города На линии будут работать 53 автобуса, 16 трамваев и 15 троллейбусов, - сообщили в кемеровской мэрии.

Посмотреть, какой транспорт будет курсировать по городу после фестиваля можно пройдя по ссылке: https://t.me/gazetakemerovo/9868.