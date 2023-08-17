«Ростелеком» подключил еще 2 поселения на севере Кузбасса к глобальной сети

Фото: пресс-служба Ростелекома.

Этим летом благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0.) жители малых территорий Кузбасса успешно присоединились к телеком-сети.

- После запуска базовых станций сотрудники «Ростелекома» специально выезжают для подключения новых пользователей. Не у всех жителей есть возможность ехать за сим-картами. Мы продолжим предоставлять современные сервисы за счет активного строительства объектов связи для дальнейшего устранения цифрового неравенства в Кузбассе, - комментирует технический директор «Ростелекома» в Кемеровской области Станислав Полянский.

С начала реализации программы УЦН 2.0 «Ростелеком» уже запустил 15 базовых станций в Мариинском МО. Среди всех районов Кузбасса это самый большой показатель.

- Населенные пункты, где впервые появилась мобильная связь и интернет, были определены голосованием на Госуслугах, — говорит глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов.

Напомним, что в Кузбассе по проекту УЦН 2.0 с 2021 года базовые станции 4G строятся во всех муниципальных округах. Национальный провайдер проекта «Ростелеком» обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет и мобильный доступ там, где проживают от 100 до 500 человек. Строительство ведется одновременно по всей стране в рамках единой программы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.