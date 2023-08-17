На кемеровских перекрестках ограничат движение

На центральном проспекте Кемерова ограничат движение автотранспорта.

В Кемерове ограничат движение на двух перекрёстках по проспекту Ленина.

Как сообщили «Комсомолке» в Сибирской генерирующей компании, движение будет ограничено на перекрестках проспекта с 20:00 18 августа до 06:00 21 августа по двум полосам нечётной стороны улицы Терешковой в связи обновлением городских теплосетей.

.- Кроме того, с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа перекроют движение по улице Тухачевского на пересечении с проспектом Ленина, - добавили коммунальщики.