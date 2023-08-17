Льготники южной агломерации Кемеровской области получат бесплатную юридическую помощь

Для новокузнецких льготников открыли бесплатное юридическое бюро.

В Новокузнецке для жителей южной агломерации региона открыто бесплатное юридическое бюро.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном Правительстве бесплатную юридическую помощь здесь будут оказывать льготникам Кузбасса.

На помощь юристов могут рассчитывать малоимущие, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, дети-сироты, участники специальной военной операции и члены их семей, а также их законные представители, - уточнили в АПК.

Специалисты Госюрбюро оперативно проконсультируют кузбассовцев, помогут грамотно написать заявления, ходатайства, а также в случае необходимости представят интересы людей в различных организациях судах, государственных и муниципальных органах,.

- Обратиться за бесплатной юридической помощью в Государственное юридическое бюро Кузбасса можно любым из четырех способов: направить письменное обращение по адресу Кемерово, пр. Советский, 56 или 654005, Новокузнецк, пр. Металлургов, 44 (кабинет 415); отправить запрос на официальную электронную почту gosurburo42@dsznko.ru; заполнить форму онлайн-обращения в разделе «Оставить обращение» на официальном сайте или позвонить по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 55-82-52, 8 (3842) 55-82-05, в Новокузнецке 8 (3843) 32-82-36, 8 (3843) 32-89-52.

- Подобная структура, которая уже год функционирует в Кемерове доказала свою эффективность в полной мере - за помощью обратились более 1 200 жителей региона. И конечно бесплатную юридическую помощь получают наши участников СВО семьи погибших защитников Родины, -отметил губернатор Сергей Цивилев.