Больницы и медлаборатории Кузбасса оснастили новейшим оборудованием

Новое медоборудование поступило в больницы Кузбасса.

Современный цифровой ангиограф стоимостью 79 млн рублей поступил в клиническую больницу № 29 имени А.А. Луцика. Аппарат максимально оперативно и точно диагностирует у пациентов сердечно-сосудистые болезни. Он позволит проводить до 900 обследований в год.

В Кузбасскую областную клиническую больницу имени С.В. Беляева за 35 миллионов приобрели аппарат для энтероскопии тонкого кишечника.

- До недавнего времени такое исследование в нашем регионе не делали, приходилось людям ездить в другие сибирские регионы. Энтероскопия - самый информативный и современный метод исследования тонкой кишки. Новый аппарат для пациентов с тяжелыми гастроэнтерологическими патологиями - настоящий прорыв в оказании высокотехнологичной помощи, - рассказал «Комсомолке» заведующий эндоскопическим отделением кузбасской областной клинической больницы Михаил Мерзляков.

- По словам губернатора региона Сергея Цивилева , сейчас очень важно, чтобы во всех медицинских учреждениях южной и северной агломераций Кузбасса для людей были созданы равные возможности для получения оперативной и качественной медпомощи.