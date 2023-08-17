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НовостиПроисшествия17 августа 2023 11:26

В Кузбассе мужчине грозит один год в колонии за неудачный шоколадный бизнес

В Белове местный житель совершил серию краж шоколада из магазинов
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кузбассе мужчине грозит один год в колонии за неудачный шоколадный бизнес.

В Кузбассе мужчине грозит один год в колонии за неудачный шоколадный бизнес.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2022 года в полицию обратилась администратор сети продуктовых магазинов и заявила, что их камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один мужчина трижды воровал шоколад.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, замеченный камерами воришка оказался 30-летним ранее неоднократно судимым мужчиной. Подозреваемого задержали. Он пошел навстречу следствию, признал свою вину и объяснил, что собирался просто перепродавать сладости на улицах города по сниженной цене.

Суд признак мужчину виновным и назначил 1 год и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.