В Кемерове временно закроют парковки на бульваре Строителей. Фото: телеграм-канал администрации г. Кемерово

С 18 по 20 августа в Кемерове в связи с проведением фермерского фестиваля «СВОЕ» будет ограничена парковка по обеим сторонам бульвара Строителей.

В линейном парке бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков будет запрещена парковка для транспорта. Парковки закроются в 12.00 часов 18 августа, ограничения будут сняты в 22.00 часов 20 августа.

Напомним, что 19 и 20 августа в Кемерове будет проходить фестиваль «СВОЕ» - праздник фермерской еды, проходящий при поддержке Россельхозбанка и правительства Кузбасса. Первый раз фестиваль был организован год назад как мера поддержки малого и среднего бизнеса, а также в целях развития фермерского движения и локальной фермерской продукции.