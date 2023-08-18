В Кузбассе наказали завстоловой, по вине которой отравились подростки

Заведующую столовой наказали за отравление детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове осудили бывшую заведующую столовой профессионально-технического техникума за массовое отравление детей.

- В конце минувшего года 48-летняя бывшая завстоловой кемеровского техникума не смогла обеспечить в учебном блоке питания санитарно-противоэпидемические мероприятия. В результате патогенные микроорганизмы попали в готовые блюда, которыми накормили учащихся из Анжеро-Судженска, находившихся в техникуме на ознакомительной экскурсии, - пояснили «Комсомолке» в СУ СК России по Кемеровской области.

Тогда отравились 12 детей и педагог, 11 человек пришлось госпитализировать.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Оно полностью расследовано и рассмотрено мировым судьей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил кемеровчанку к одному году и четырем месяцам ограничения свободы с возложением ограничений и обязанностей. Кроме того, с женщины взыскали моральный вред в пользу пострадавших 260 тысяч рублей.