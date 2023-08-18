За шантаж ответит. Полицейские Кузбасса ищут любительницу интимных снимков

Кузбасские полицейские ищут интернет - шантажистку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новокузнецкие полицейские устанавливают личность интернет-вымогательницы, которая под угрозой распространения интимных фотографий похитила у жителя Новокузнецка 25 тысяч рублей.

На удочку интернет-вымогательницы попался молодой житель южной столицы Кузбасса. 19-летний новокузнечанин в интернете познакомился с девушкой. По переписке обменялся с ней своими интимными снимками. И началось. Новая знакомая тут же стала парня шантажировать: потребовала перевести на ее карту десять тысяч рублей, угрожая обнародовать в соцсетях откровенные снимки. Потерпевший послушался. Но аппетит девушки усиливался, она требовала еще, и парень опять пошел у нее на поводу. Дальше - больше. Пока у бедняги деньги не закончились. Тогда то он и обратился в полицию, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Интернет-шантажистку уже ищут. Против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Предприимчивой интернет-мошеннице грозит до четырех лет тюрьмы.