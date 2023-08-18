С бывшего чиновника кемеровской администрации взыскали незаконно полученные им деньги

С бывшего чиновника кемеровской мэрии взыскали ммллион.

Кемеровский суд удовлетворил требование прокуратуры о взыскании крупной суммы денег с экс-чиновника городской мэрии.

Как сообщили в пресс-службе кузбасской прокуратуры, бывший чиновник купил себе недвижимость и машину на такие деньги, которые он официально за три последних года не заработал.

- Недвижимость и автомобиль он приобрел за 10 миллионов рублей, при этом его декларированный доход за три последних года перед сделками составлял около 3,8 миллиона рублей. Мужчина так и не смог доказать, откуда у него взялась крупная сумма денег, - рассказали в региональной прокуратуре.

Суд поддержал требование надзорного органа и постановил взыскать с экс-чиновника 1 миллион 250 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, был арестован его личный автомобиль.

Выяснилось, что бывшего сотрудника администрации Кемерова в свое время уволили с работы за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции и в связи с утратой доверия.