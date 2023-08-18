В Кузбассе у 89-летней пенсионерки украли 250 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Новокузнецка обратилась дочь 89-летней пенсионерки, которая рассказала, что из квартиры матери исчезли все денежные сбережения.

Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю новокузнечанку, она иногда помогала пожилой женщине с домашними делами и знала о ее накоплениях.

В один из вечеров перед кражей горе-помощница выпивала вместе с сожителем. Скоро алкоголь закончился, но появилась навязчивая идея обокрасть пенсионерку.

Преступники вдвоем пришли помогать старушке. После наведения порядка пожилая женщина по доброй душе заплатила паре, но после их ухода выяснилось, что из квартиры пропали 250 тысяч рублей.

Почти сразу на спиртное и новые смартфоны было потрачено 137 тысяч из похищенных денег. Оставшиеся полицейские нашли в квартире сожителей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы. Изъятые телефоны и денежные средства сотрудники полиции вернули потерпевшей.