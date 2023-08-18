3,5 тысячи кузбассовцев из удаленных территорий получили финансовые услуги в онлайн-режиме. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Жители Топкинского и Мариинского муниципальных округов смогли получить онлайн-доступ к финансовым и государственным услугам в 30 специально оборудованных «точках доступа». Такой возможностью воспользовались уже почти 3,5 тысячи кузбассовцев. В планах до конца года открыть еще 12 «точек» в Ленинск-Кузнецком районе.

«Точки доступа» – это стационарные пункты с компьютерами и доступом к интернету. Обычно они располагаются в зданиях социальных объектов, сельских библиотек, администраций. Эти точки также выполняют просветительские функции, в них люди могут познакомиться с правилами финансовой безопасности. Кураторами становятся местные жители, которые прошли обучение финансовой грамотности в региональной Школе волонтеров.

В 2021 году первые «точки доступа» были открыты в Топкинском округе, в 2022 году – в Мариинском. В этом году готовят к открытию пункты в Ленинск-Кузнецком районе. Это позволит еще 12 тысячам жителей отдаленных территорий бесплатно обращаться за получением государственных и финансовых услуг в онлайн-режиме.