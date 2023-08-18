В парке кузбасского города откроется бесплатный кинотеатр под открытым небом

В парке Белова на один день откроется бесплатный кинотеатр под открытым небом. Фото: Служба маркетинга Goodline

Сегодня, в пятницу, 18 августа, в Центральном парке города Белово состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом. Организаторы приглашают беловчан к 19.00 на массовый просмотр российского фильма «Солнце на вкус».

Возможность похолодания не должна напугать любителей кино: с собой можно взять теплый плед, тем более гостей мероприятия будут угощать горячим чаем и попкорном. Также на площадке будут организованы игровые площадки и фотозоны.

Чтобы попасть на мероприятие необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Кинопоказа».

Напомним, что бесплатные кинопоказы фильма «Солнце на вкус» под открытым небом пройдут и в других городах Кузбасса.