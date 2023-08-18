В Кемерове перекроют дороги и парковки из-за проведения фестиваля «Небофест» Фото: администрация г. Кемерово

20 августа с 8.00 до 23.00 в связи с проведением фестиваля «Небофест-2023» будет перекрыта часть дорог и парковок у аэродрома «Кемерово-Северный».

Закрытыми для проезда на участках до улицы Гоголя до улицы Старый аэропорт окажутся следующие дороги: улица Мартемьянова, улица Маяковского, переулок Маяковского, улица Профсоюзная, переулок Профсоюзный, улица Артиллерийская и переулок Февральский.

Движение по улице Гоголя будет открыто только в одну сторону – от улицы Мартемьянова в направлении Угловой. Также объехать перекрытые участки можно будет по улицам Рабочая и Угловая.

Парковки будут запрещены на улице Мартемьянова от улицы Гоголя до улицы Старый аэропорт, на участке улицы Гоголя от улицы Мартемьянова до улицы Угловой, на Угловой от улицы Гоголя до строения №310 по улице Угловой и на улице Семашко между улицами Индустриальная и Угловая.

Напомним, что для гостей фестиваля будут организованы дополнительные автобусные маршруты.