За созданием монументального граффити с шахтерами в Междуреченске можно следить онлайн

Мурал на Октябрьской улице. Фото: скриншот видеозаписи с камер МТС.

Цифровая экосистема МТС расширила систему городского видеонаблюдения в Междуреченске. Новые видеокамеры появились в центральном районе: в Городском саду, на улицах Брянской и Октябрьской. На видео, выложенном в открытый доступ, видны торцевые фасады девятиэтажных домов, ставших полотнами для стрит-арт проекта ко Дню шахтёра «Связь поколений». За созданием мурала любой желающий может наблюдать онлайн.

Более 100 видеокамер, работающих в сети проводного интернета МТС, установлены на площадях, в парках, возле детских садов и школ, на пешеходных переходах и оживленных перекрестках. Несколько камер следят за уровнем воды в Томи и Усе во время паводка. Видео в высоком разрешении транслируется онлайн в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сохраняется в облаке МТС. Информация в режиме реального времени доступна также правоохранительным органам, что позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения общественного порядка.

В августе МТС установила камеры напротив девятиэтажных домов по адресу ул. Брянская, 12 и ул. Октябрьская, 11. Оба здания стали частью стрит-арт проекта «Связь поколений». Приглашенный угольной кампанией «Распадская» художник из Барнаула уже изобразил знаменитых бригадиров одноименной шахты – Владимира Гвоздева и Николая Сырова – на торце дома на Брянской. Сейчас монументалист работает над второй частью проекта – собирательными образами современных шахтеров на фасаде девятиэтажки на Октябрьской. Завершить мурал художник должен ко Дню шахтера. За тем, как контурный набросок на фасаде «оживает» на глазах, можно наблюдать онлайн.

«МТС создала в Междуреченске инфраструктуру, которая позволяет жителям не только с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, но и делает городскую среду умной. Система видеонаблюдения призвана обеспечивать безопасность, помогать раскрывать правонарушения и сохранять муниципальное имущество. Изображение с части камеры выведено в открытый доступ. Так, любители хоккея из любой точки мира могут наблюдать за играми на льду спорткомплекса «Кристалл», или, как в данном случае, следить за созданием арт-объектов к главному профессиональному празднику Кузбасса», – комментирует директор филиала МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.