В кузбасском городе открыт новый детский сад на 180 мест

Современный детский сад в Беловском округе сможет принять детей с особенностями здоровья. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В квартале «Сосновый» Беловского городского округа открылся новый детсад с цифровым оборудованием, наборами для изучения робототехники и даже с собственной метеостанцией. Современное здание для дошколят построено по национальному проекту «Демография».

«Изумрудный город», так называется садик, рассчитан на 8 групп, 4 из которых на 80 мест – ясельные. Для маленьких детей предусмотрены специальные условия: манежи, пеленальные столы, стульчики для кормления и безопасная игровая мебель.

Также детсад готов принять детей с особенностями здоровья: на территории установлены тактильные дорожки, пандус, гусеничный подъемник и лифт. Кабинеты дефектолога и логопеда оснащены профессиональными интерактивными столами, которые помогут специалистам в эффективной работе с детьми. Также в детском саду предусмотрен кабинет для коррекции зрения детей с диагнозами «амблиопия» и «косоглазие».

В группах для детей от четырех лет есть интерактивные песочницы, развивающие панели с разными уровнями сложности заданий и лаборатории. Особенностью развивающей программы беловского детсада будет ранняя профориентация. Одно из доступных направлений – изучение климатических особенностей Кузбасса.

В Кузбассе продолжаются стройки еще шести детских садов – в поселках городского типа Яшкино, Прокопьевске, Юрге, Осинниках, поселке Елань Новокузнецкого округа, селе Березово Кемеровского округа. А за последние пять лет в области построены уже 28 современных детских садов.