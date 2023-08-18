В Кузбассе для предстоящих выборов напечатают более 5,7 млн бюллетеней

Кузбасс начинает готовится к сентябрьским выборам губернатора области и депутатов областного Парламента. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе приступили к изготовлению бюллетеней для голосования. Они будут трех видов – по числу избирательных кампаний, которые пройдут в регионе 8, 9 и 10 сентября.

Основное различие – их цвет, который создает специальная тангирная сетка для защиты бюллетеня от подделки. Для выборов губернатора будут использованы листки со светло-синим фоном на лицевой стороне, листки для выборов депутатов областного парламента будут светло-зеленого цвета, а у бюллетеней для выборов по одномандатным избирательным округам светло-персиковый фон.

По информации администрации правительства Кузбасса, всего будет напечатано 5 761 932 экземпляра бюллетеней для голосования.

Из них почти 600 тысяч будут особенными, та самая тангирная сетка будет напечатана на задней стороне листа, а не на лицевой. Такие бюллетени нужны для голосования при помощи специальных комплексов обработки избирательных бюллетеней для автоматического подсчета голосов избирателей.

Изготовление бюллетеней завершится до 28 августа. Параллельно с печатью идет передача бюллетеней в избирательные комиссии области в сопровождении сотрудников полиции.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября на территории Кузбасса будут работать 1 604 избирательных участка для голосования в выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания Кузбасса. Также в Кемеровской области работают мобильные избирательные комиссии.