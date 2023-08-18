В Новокузнецке перекроют парковки из-за проведения фестиваля «Русское лето». Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа в Новокузнецке будут перекрыты парковки в связи с проведением всероссийского фестиваля «Русское лето».

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поделился в своем телеграм-канале, что в субботу с 7.00 до 22.00 будет запрещена стоянка автомобилей на парковке между улицей Сверлова и площадью Общественных мероприятий Центрального района.

Также 19 августа с 12.00 до 22.00 будет ограничено движение и запрещены остановки транспортных средств на проезде между зданием №55 по улице Кирова и площадью Общественных мероприятий Центрального района.

Напомним, что музыкальный фестиваль «Русское лето» проводится в России во второй раз и в этом году объединит 22 города страны. 17 августа фестиваль приехал в Кемерово, завтра – очередь Новокузнецка. На сцене площади Общественных мероприятий выступит певица Юта и Сергей Чуйков.