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НовостиПроисшествия19 августа 2023 3:48

В Кемерове женщина украла из арендованной посуточно квартиры бытовую технику

Кемеровчанка обокрала квартиру, которую арендовала на сутки
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию областной столицы обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры украли телевизор, микроволновку, фен, утюг, чайник и пылесос. В общей сумме ущерб составил 23 тысячи рублей.

Выяснилось, что кемеровчанка сдала свою квартиру посуточно женщине, а на следующие сутки, позвонив уточнить, будет ли та продлевать аренду, ответа не получила. Придя в жилище, дама увидела, что оттуда пропала бытовая техника, и пошла в полицию.

Правоохранители установили и задержали подозреваемую, которой оказалась 28-летняя местная жительница, судимая уже не один раз. Как оказалось, похищенное она сдала в комиссионку, а деньги потратила.

В отношении воровки возбудили уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.