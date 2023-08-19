В Кемерове женщина украла из арендованной посуточно квартиры бытовую технику

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию областной столицы обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры украли телевизор, микроволновку, фен, утюг, чайник и пылесос. В общей сумме ущерб составил 23 тысячи рублей.

Выяснилось, что кемеровчанка сдала свою квартиру посуточно женщине, а на следующие сутки, позвонив уточнить, будет ли та продлевать аренду, ответа не получила. Придя в жилище, дама увидела, что оттуда пропала бытовая техника, и пошла в полицию.

Правоохранители установили и задержали подозреваемую, которой оказалась 28-летняя местная жительница, судимая уже не один раз. Как оказалось, похищенное она сдала в комиссионку, а деньги потратила.

В отношении воровки возбудили уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.