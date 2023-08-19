Гостивший в Кузбассе барнаулец отдал мошенникам 80 тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приехавший к родственникам в Киселевск из Барнаула 70-летний мужчина обратился к кузбасским полицейским и рассказал, что нарвался на мошенников и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

По словам пенсионера, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и предупредил, что на мужчину якобы пытаются оформить кредит злоумышленники. Чтобы спасти свои деньги, барнаульцу нужно перевести сбережения и кредитные средства на «безопасный» счет. Доверчивый мужчина так и сделал, а потом перезвонил собеседнику, но абонент уже был недоступен. Мужчина понял, что перевел порядка 83 тысяч рублей мошенникам, и обратился к правоохранителям.

Сейчас кузбасские полицейские устанавливают личность злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.