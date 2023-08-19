В Новокузнецке трое мужчин обокрали два гаража на 320 тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

К новокузнецким полицейским обратился 48-летний местный житель, который сообщил, что из двух его гаражей неизвестные похитили имущество на более чем 320 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Кузбасса.

Правоохранители установили и задержали трех воров - двух 26-летних и 31-летнего ранее судимых новокузнечан. Выяснилось, что мужчины срезали замок с одного гаража и украли оттуда два комплекта резины, аккумулятор, домкрат, водяную колонку и металлические инструменты - все это они сдали на металлолом. Также в гаражном боксе был мотоцикл, который злоумышленники откатили в кусты, разобрали по запчастям и через некоторое время также сдали в пункт приема металлов. Спустя три дня сообщники пришли в другой гараж, откуда похитили сварочный аппарат, две алюминиевые фляги, два автомобильных стартера, резиновую лодку, лебедку и динамики.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о краже (ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ). В отношении одного из подельников возбуждено уголовное дело о сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет до пяти лет лишения свободы.