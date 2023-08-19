Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 10:00

Грузовой поезд в Кузбассе насмерть сбил ребенка

В Кузбассе девочка погибла под колесами грузового поезда
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В районе станции Егозово Ленинск-Кузнецкого муниципального округа сегодня примерно в 13:00 произошла смертельная авария на железной дороге: под колесами грузового поезда погибла девочка 2011 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По факту происшествия организована прокурорская проверка, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Беловская транспортная прокуратура также проводит проверку на предмет исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.