В Кузбассе осуждены похитители алкоголя

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Ранее судимый 39-летний кемеровчанин и его 36-летний приятель в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин купить табачные изделия и алкоголь. При этом один из них предложил открыть замок двери запасного выхода, чтобы проникнуть в супермаркет после закрытия. Они несколько раз пробирались в магазин и в итоге похитили 92 банки пива и 3 бутылки водки. Украденный алкоголь выпили.

Пропажу товара обнаружила сотрудница торговой организации и обратилась в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Они были обвинены в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, Заводский районный суд г. Кемерова согласился с представленными доказательствами, признал фигурантов виновными и назначил каждому из них наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяц