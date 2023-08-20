Новокузнечане первыми преодолели сто тысяч чистых километров в ходе всероссийской акции

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Напомним, что с 27 мая по 22 сентября при поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России проходит вторая Всероссийская акция «Выбираю Чистый воздух», направленная на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива.

Чтобы стать ее участником, необходимо выполнить всего несколько условий: начать использовать альтернативные способы передвижения по городу (ходьбу, бег, езду на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде и прочее), фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух.

На сегодняшний день общими усилиями жители Новокузнецка собрали 109197,482 чистых километра. На втором месте сейчас идет Череповец, имеющий 94820,65 километра. Третий - Липецк, у него 36874,92 километра. Кемерово в зачете городов опустился с шестой на седьмую строчку, собрав 6929,25 километра.