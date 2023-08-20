В Новокузнецке ищут детского стоматолога с зарплатой от 330 тысяч рублей в месяц

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В августе нынешнего года уровень средних зарплат, которые предлагают в вакансиях на этой платформе, вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 59 507 рублей. Наиболее заметный рост зарплатных предложений наблюдается в группах профессий: «Искусство, развлечения» — в 1,5 раза, «Банки, инвестиции» — в 1,4 раза, «Курьерская доставка» — в 1,4 раза.

А в топ-5 высокооплачиваемых вакансий августа вошли:

Комбайнер. На предприятии в Астраханской области предлагается заработная плата 420-500 тысяч рублей за сезон в зависимости от количества смен.

Детский стоматолог с высшим профильным образованием в Новокузнецке. Помимо высокой заработной платы в 330-500 тысяч рублей в месяц клиника поощряет и оплачивает повышение квалификации. Кроме того, рассматриваются кандидаты без опыта для бесплатного обучения с последующим трудоустройством.

Врач-косметолог. В Московской области в салон красоты требуется косметолог с высшим дерматологическим образованием. Врачу предлагается зарплата 150-450 тысяч рублей в месяц.

Логист. В Санкт-Петербурге коммуникабельному логисту организация предлагает ежемесячную зарплату в 120-300 тысяч рублей.

Менеджер по подбору персонала. В Санкт-Петербурге ищут общительного и трудолюбивого менеджера. Кандидат должен иметь стаж работы в подборе персонала не менее года, желателен опыт в сфере продаж. Работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц.