В Кузбассе рекультивируют закрытый полигон коммунальных отходов

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Ход ликвидации объекта в Кировском районе областного центра по поручению губернатора Сергея Цивилева проверили министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев и заместитель главы города Кемерово, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.

Средства на проведение рекультивации выделены из федерального, областного и местного бюджетов, общий объем финансирования - 72 млн руб. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Работы начаты в мае нынешнего года. К сегодняшнему дню выполнено брендирование объекта, устройство видеонаблюдения, установка шлагбаума для ограничения доступа на объект, построены две наблюдательные скважины, проведена прокачка существующей скважины. Ведется технический этап рекультивации, устройство водопропускной трубы и водоотводных канав.

Завершение работы планируется к концу 2024 года. В результате общая площадь восстановленных земель составит 7,2 га. По информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией полигона, составит 552,5 тысячи человек.