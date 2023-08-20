Жительница Кузбасса купила частный дом с оружием

Фото: Росгвардия Кузбасса

О находке покупательница сообщила в управление Росгвардии, так как, по ее словам, она знала, что за незаконное хранение незарегистрированного оружия могут привлечь к юридической ответственности.

По словам женщины, огнестрельные орудия остались от прошлого владельца дома, который даже не пытался их скрыть.

Росгвардейцы определили, что найдены обрез одноствольного ружья «ИЖ-17» и переделанный под стрельбу боевыми патронами пистолет «Байкал». В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Хозяйке дома теперь может быть выплачено 5 037 рублей.