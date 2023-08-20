В Кузбассе рецидивист сдал на металлолом шахтовую вагонетку

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Весной нынешнего года 37-летний житель Новокузнецка арендовал дачный дом у 19-летнего беловчанина. На участке он обнаружил вагонетку и решил ее выгодно сбыть, для чего обратился в пункт приема металла. Работники организации приехали на грузовом автомобиле и, распилив вагонетку на части, увезли ее. Вырученные денежные средства лжехозяин потратил, после чего съехал с арендованного места.

Настоящий владелец, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. При этом выяснилось, что он уже был ранее судим за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, его фигурант обвияняется по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания составляет до пяти лет лишения свободы.