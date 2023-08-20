В Кузбассе 12-летний водитель питбайка совершил наезд на ровесницу

Фото: телеграм-канал Полиция Кузбасса

В Прокопьевске на улице Туманова 12-летний водитель питбайка не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. В результате пострадавшая была госпитализирована с переломом руки.

Как сообщает телеграм-канал Полиция Кузбасса, выснилось, что подросток катался с разрешения своего отца.

В связи с этим в отношении 37-летнего законного представителя несовершеннолетнего сотрудники полиции составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В качестве наказания санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей. Также семья пострадавшей девочки вправе обратиться в суд для возмещения морального вреда.