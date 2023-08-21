Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 3:48

В честь Дня шахтера в Новокузнецке прогремят сразу два салюта

Фейерверк на День Шахтера озарит небо Новокузнецка дважды
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Новокузнецке на День шахтера прогремит сразу два праздничных салюта.

В Новокузнецке на День шахтера прогремит сразу два праздничных салюта.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Новокузнецке на День шахтера прогремит сразу два праздничных салюта.

Как сообщили «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка, салюты во время празднования главного областного праздника запустят в Центральном и Орджоникидзевском районах города с разницей в два дня.

- Первый фейерверк прогремит в пятницу, 25 августа возле драмтеатра сразу после выступления «Хора Турецкого», второй горожане смогут увидеть в воскресенье, 27 августа, вечером у ДК Маяковского, - уточнили в администрации Новокузнецка.