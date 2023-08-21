В честь Дня шахтера в Новокузнецке прогремят сразу два салюта

В Новокузнецке на День шахтера прогремит сразу два праздничных салюта. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Новокузнецке на День шахтера прогремит сразу два праздничных салюта.

Как сообщили «Комсомолке» в мэрии Новокузнецка, салюты во время празднования главного областного праздника запустят в Центральном и Орджоникидзевском районах города с разницей в два дня.

- Первый фейерверк прогремит в пятницу, 25 августа возле драмтеатра сразу после выступления «Хора Турецкого», второй горожане смогут увидеть в воскресенье, 27 августа, вечером у ДК Маяковского, - уточнили в администрации Новокузнецка.