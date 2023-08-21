В Кемерове во второй раз состоялся фестиваль фермерской продукции СВОЕ Россельхозбанка

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

В субботу 19 августа на бульваре Строителей в Кемерове стартовал двухдневный фестиваль фермерской продукции СВОЕ, организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Кузбасса. На масштабном городском празднике порядка 100 фермеров из Кемеровской области, а также Алтайского и Краснодарского краев, Республики Татарстан, Москвы, Новосибирской, Владимирской и Тюменской областей представляют продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками: молочная, мясная, хлебобулочная, кондитерская продукция, сыры, мед, варенье.

«Россельхозбанк организовывает фестиваль СВОЕ по всей стране с 2017 года, чтобы помочь аграриям расширить рынок сбыта и познакомить потребителей с качественными отечественными продуктами. Все знают, насколько тяжёл труд шахтера. Но труд земледельца не менее тяжёл и не менее важен. Россельхозбанк это знает. Мы последовательно увеличиваем финансирование АПК Кузбасса. С начала 2023 года банк выдал аграриям 1 млрд рублей, из них 97% по льготной ставке. Вместе с Кузбасской сельскохозяйственной академией мы выпустили 4 потока "Школы фермера". Наши выпускники уже реализуют свои проекты.

Мы хотим, чтобы у вас всегда были свежие и качественные продукты», - приветствовал гостей фестиваля директор Кемеревского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин.

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

«В Кузбассе развитию сельского хозяйства и фермерского движения уделяется огромное внимание. Наша главная задача - обеспечить продовольственную безопасность региона, накормить кузбассовцев. Небольшие фермерские хозяйства, их насчитывается около тысячи, производят около 20% всего объема сельскохозяйственной продукции Кузбасса. На грантовую поддержку фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в этом году направлено более 43 миллионов рублей: это гранты «Агростартап», на развитие семейных ферм, субсидии для сельскохозяйственных кооперативов. Информационная поддержка оказывается в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Необходимые знания для ведения своего хозяйства можно получить в «Школе фермера» Россельхозбанка на базе Кузбасской сельскохозяйственной академии.

Важно не только произвести качественную продукцию, но и реализовать ее. Второй раз в Кузбассе проходит фермерский фестиваль «Свое». Это замечательная возможность для небольших производителей показать себя, познакомить кузбассовцев с местной фермерской продукцией. Каждый гость найдет здесь продукт на свой вкус, а каждый производитель найдет новых покупателей», - отметил в своем выступлении Заместитель председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

По предварительным оценкам, фестиваль в Кемерове посетили порядка 50 тысяч человек.

На протяжении двух дней фестиваль радовал собравшихся гостей обширной развлекательной программой: разнообразными мастер-классами для детей и взрослых, конкурсами, а также специально оборудованными фотозонами.

Продукция участников фестиваля и других отечественных фермеров доступна на платформе Россельхозбанка Своё Родное, где любой желающий может заказать еду с доставкой на дом.