Кузбассовца осудили за игру в онлайн-рулетку

новокузнечанина судили за игру в рулетку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассовца привлекли к уголовной ответственности за игру в онлайн-рулетку.

Житель Мариинска играл в онлайн - рулетку вовсе не ради азарта, его целью было выиграть наркотики. Мечта сбылась.

- В один день ему выпал главный приз - доза запрещенного вещества весом свыше полутора грамм. Спустя некоторое время организаторы интернет - казино выслали ему точные координаты «закладки» выигрыша. Но едва забрав наркотик, злоумышленник тут же попался полицейским, - сообщили в городском суде Мариинска.

Местный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того ему предстоит выплатить государству 20 тысяч рублей за услуги адвоката.