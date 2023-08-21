Границы 105 населенных пунктов Кузбасса уточнили в 2023 году. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кузбассе ведется работа по уточнению границ населенных пунктов в рамках реализации государственной программы по созданию Национальной системы пространственных данных.

Программа реализуется уже не первый год и специалист Россреестра не раз сталкивались с тем, что границы населенных пунктов пересекаются с границами земельных участков разных форм собственности. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Кемеровской области, а данный момент в ЕГРН внесены границы 551 населенного пункта Кузбасса (49,77%), в том числе 105 – за 7 месяцев 2023 года. Больше всего границ населенных пунктов (70) установлено в Новокузнецком муниципальном округе.

Всего на территории Кузбасса расположены 1107 населенных пунктов.