В кузбасских реках поднялась вода

В Кузбассе закрыли переправу через Томь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбасских реках из-за обильных дождей, которые льют практически на всей территории региона больше недели, поднялась вода. В Мысках, в целях безопасности, пришлось закрыть паромную переправу через Томь.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Мысков, в связи с подъемом воды работа переправы чрез Томь стала невозможна

- В частности зарыта переправа неподалеку от поселка Бородино. Для местных жителей это конечно неудобство, но оно связано с природными явлениями, - уточнили в мэрии города.

Кроме того пострадал из-за непогоды и понтонный мост в междуреченском поселке Мийзас.