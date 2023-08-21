Урожай в Кузбассе уберут с полей к концу октября

В Кузбассе началась уборочная кампания.

В Кузбассе началась уборочная кампания. К 20 октября весь урожай в Кузбассе уберут и вывезут в специальные хранилища. Такую задачу перед региональными аграриями поставил губернатор региона Сергей Цивилев.

По словам главы региона от слаженных грамотных действий аграриев сейчас зависит, насколько в условиях неблагоприятного по погодным условиям года Кузбасс будет обеспечен собственной продукцией и кормами.

- С силу ненастной погоды нынешнюю уборочную кампанию в этом году начали на две неделе позже обычных сроков. Надо успеть собрать весь выращенный с большим трудом урожай, - подчеркнул глава региона.

Как рассказали «Комсомолке» в Министерстве сельского хозяйства Кузбасса, на сегодняшний день обмолочены свыше 10 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Уже начали уборку ранних сортов капусты и свеклы в Кемеровском и Беловском районах.

- Урожай с полей области убирают 1 752 единицы техники, в том числе 1 267 зерноуборочных комбайнов. На полную мощность работают 314 зерноочистительных сушильных - уточнил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.