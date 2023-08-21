Взлетно-посадочную полосу капитально отремонтирую в воздушной гавани Новокузнецка

В новокузнецком аэропорту реконструируют взлетно - посадочную полосу.

В международном аэропорту Новокузнецка капитально отремонтируют взлётно-посадочную полосу.

Кроме взлетно-посадочной полосы в аэропорту реконструируют рулежные дорожки и построят здания аварийно-спасательной станции и дренажной системы.

Об этом сообщили в ООО «Аэрокузбасс» - компании, которая эксплуатируют воздушную гавань южной столицы региона.

- Кроме того планируется обрудовать в аэропорту пять мест для стоянки тяжёлых воздушных судов - Ил-76, Ту-214, А-320 и 321, Boeing 767-300 и 737-800, а также шести мест стоянки для малых воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100, - уточнили в ООО «Аэрокузбасс».

Известно, что стоимость контракта на реконструкцию аэродромного комплекса составила 160 миллионов рублей.