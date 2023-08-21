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НовостиОбщество21 августа 2023 7:11

В Кемерове развернут 25-ти метровый триколор на Дне флага России

В Кемерове состоится масштабная акция, посвященная Дню государственного флага России
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кемерове состоится масштабная акция, посвященная Дню государственного флага России

В Кемерове состоится масштабная акция, посвященная Дню государственного флага России

Фото: Екатерина САРДАКОВА

22 августа в 12.00 на бульваре Строителей города Кемерово состоится акция, посвящённая Дню государственного флага России.

В мэрии областной столицы рассказали, что главное событие праздника – акция «Флаг державы – символ Славы», во время которой развернут 25-ти метровый флаг России. Также в линейном парке будут работать аквагрим-зоны, на сцене запланирован концерт местных творческих коллективов. Каждый кемеровчанин сможет взять ленточку триколора у волонтеров на бульваре Строителей.