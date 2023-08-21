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НовостиОбщество21 августа 2023 8:37

В Кузбассе временно ограничат движение на трассе Кемерово – Яшкино – Тайга

22 августа будут производится буровзрывные работы при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кузбассе временно ограничат движение на трассе Кемерово – Яшкино – Тайга.

В Кузбассе временно ограничат движение на трассе Кемерово – Яшкино – Тайга.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

22 августа будет ограничено автомобильное движение на 29-ом километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Временное перекрытие дороги связано с проведением буровзрывных работ при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

С 12.00 до 17.00 будут произведены три взрыва. Для каждого будут закрывать дорогу от 30 минут до одного часа. Как сообщает пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса, между взрывами движение транспорта будет разрешено.