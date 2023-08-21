В Кузбассе подвели итоги работы Парламента Кузбасса за последние пять лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября 2023 года в Кузбассе наступит Единый день голосования. Жители региона будут не только отдавать свои голоса за кандидатов в губернаторы Кемеровской области, также

Созыв 2018-2023 годов завершает свою работу. Как рассказал плексей Зеленин, председатель регионального Заксобрания, за пять лет было принято 782 региональных закона.

30% принятых законом касаются вопросов государственного устройства, региональной политики и местного самоуправления, 21% законов – по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. 98 новых законов приняты в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.