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НовостиОбщество21 августа 2023 9:16

В Кузбассе подвели итоги работы Парламента Кузбасса за последние пять лет

Завершается работа депутатов кузбасского Законодательного Собрания созыва 2018-2023 годов
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кузбассе подвели итоги работы Парламента Кузбасса за последние пять лет.

В Кузбассе подвели итоги работы Парламента Кузбасса за последние пять лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября 2023 года в Кузбассе наступит Единый день голосования. Жители региона будут не только отдавать свои голоса за кандидатов в губернаторы Кемеровской области, также

Созыв 2018-2023 годов завершает свою работу. Как рассказал плексей Зеленин, председатель регионального Заксобрания, за пять лет было принято 782 региональных закона.

30% принятых законом касаются вопросов государственного устройства, региональной политики и местного самоуправления, 21% законов – по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. 98 новых законов приняты в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.