Форум «Современное будущее: проектирование образовательных результатов» начался в Кузбассе

В Кузбассе начался большой образовательный форум.

В понедельник, 21 августа, в Кемерове открылся большой образовательный форум. Участие в нем принимают десятки педагогов, предпринимателей и спортсменов

- Почти неделю на полях форума гостей ждет множество дискуссий, круглых столов, семинаров и презентационных площадок. Учителя в рамках мероприятия обсудят актуальные вопросы преподавания свих дисциплин, руководители - ход обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, вопросы безопасности. Психологи поговорят об эффективных педагогических практиках, - рассказали «Комсомолке» в администрации Кемерова.

Изюминкой форума, по мнению его организаторов станет так называемый «методический квартирник», где опытные лидеры, спортсмены, предприниматели, победители конкурсов расскажут свои истории успеха.

Кроме того, в рамках образовательного форума пройдёт родительская ассамблея.