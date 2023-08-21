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НовостиОбщество21 августа 2023 11:57

Форум «Современное будущее: проектирование образовательных результатов» начался в Кузбассе

В Кемерове стартовало большое образовательное мероприятие
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе начался большой образовательный форум.

В Кузбассе начался большой образовательный форум.

В понедельник, 21 августа, в Кемерове открылся большой образовательный форум. Участие в нем принимают десятки педагогов, предпринимателей и спортсменов

- Почти неделю на полях форума гостей ждет множество дискуссий, круглых столов, семинаров и презентационных площадок. Учителя в рамках мероприятия обсудят актуальные вопросы преподавания свих дисциплин, руководители - ход обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, вопросы безопасности. Психологи поговорят об эффективных педагогических практиках, - рассказали «Комсомолке» в администрации Кемерова.

Изюминкой форума, по мнению его организаторов станет так называемый «методический квартирник», где опытные лидеры, спортсмены, предприниматели, победители конкурсов расскажут свои истории успеха.

Кроме того, в рамках образовательного форума пройдёт родительская ассамблея.