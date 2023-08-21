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НовостиОбщество21 августа 2023 13:03

Кузбасская полиция поймала маленьких хулиганов

В Новокузнецке подростки пускали дым в домофон и тушили в нем окурки
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новокузнецкие подростки неудачно поиграли с домофоном.

Новокузнецкие подростки неудачно поиграли с домофоном.

Полиция поставила на учет двух 12-летних новокузнечан, которые пускали дым в домофон многоэтажки, и тушили в нем окурки.

Видео с хулиганскими действиями двух. 12-летних школьников из Новокузнецка попало в соцсети. По ним маленьких хулиганов и вычислили.

- Несмотря на то, что вреда школьники имуществу не нанесли на маму мальчика, потушившего о домофон окурок, инспекторы по делам несовершеннолетних составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей, - рассказали в «Комсомолке» в правоохранительных органах региона.

К слову, подросток в поле зрения полиции оказывается не впервые. Больше того, о хулиганстве мальчика в «органы» сообщала его мать, которая не могла справиться с сыном. Другой подросток раньше в хулиганстве замечен не был.

Школьников поставили на профилактический учет в полиции.