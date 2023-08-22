В Кемерове установят медиаэкран высотой с семиэтажку

Ве события в ледовом дворце в ледовом дворце "Кузбасс" покажут на большом медиэкране.

На набережной Томи у Притомского проспекта в Кемерове до конца года установят медиаэкран выстой с семиэтажку. Он будет держать горожан в курсе всех спортивных и культурных событий.

По словам архитектора медиасооружения Олега Ражева, экран будет двусторонним.

- Его высота составит 18 метров, ширина - 6 метров. Задумка в том, чтобы поставить его так, чтобы он работал сразу на два направления - восточное и западное, - рассказал «Комсомолке» Олег Ражев.

Во время отсутствия в городе каких-либо значимых мероприятий - форумов, соревнований, фестивалей - экран работает только на основную магистраль. Но как только ледовый дворец «Кузбасс» или «Кузбасс-Арена» принимают, скажем, фестиваль или хоккейный матч, экран транслирует событие на дублер проспекта Притомского и на Олимпийский парк.

- В этом многофункциональность громадного медиаэкрана, - отметил архитектор современного сооружения.