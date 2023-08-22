В Кузбассе появится центр семейного отдыха и туризма

Фото: пресс-служба АПК

Такую задачу поставил губернатор Сергей Цивилев на встрече с главой Гурьевского муниципального округа Станиславом Черданцевым. Они обсудили перспективы развития туристической отрасли, промышленного производства, модернизации инфраструктуры и другие вопросы.

За последние пять лет округ стал одним из самых привлекательных и благоустроенных территорий Кузбасса.

- Толчком для развития территории послужил областной День шахтера, дальше вместе с жителями округа его начали активно преображать, возрождать исторические памятники и уникальные природные уголки, которые привлекают туристов со всей России. К 2027 году у округа как у семейного центра отдыха есть все перспективы принимать не менее полумиллиона гостей, - отметил Сергей Цивилев.

Сегодня на территории округа действуют восемь экскурсионных маршрутов, в том числе семейный «Одно счастье на двоих».

Гурьевцы уже трижды становились победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Одним из знаковых стал проект благоустройства парка культуры и отдыха Дмитрия Попова в Салаире. За пять лет в округе отремонтированы более 50 километров дорог. С 2019 года реализованы 39 проектов по губернаторской программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива».