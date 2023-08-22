Кузбасские полицейские устанавливаю обстоятельства ДТП с мужем на капоте.

В Кузбассе жена прокатила мужа на капоте автомобиля, после чего совершила ДТП. Мужчина попал в больницу.

Авария произошла в Междуреченске в понедельник, 21 августа, вечером на пересечении проспекта 50 лет Комсомола и улицы Космонавтов. Toyota Ipsum врезалась в автомобиль Mazda 6, стоявший на светофоре.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу, ситуация сложилась весьма неоднозначная. На капоте автомобиля Toyotа находился мужчина. При столкновении его отбросило в сторону. С травмами различной степени тяжести кузбассовца доставили в больницу.

- За рулем сидела его жена. Выяснилось, что между супругами произошел конфликт, после которого мужчина попытался преградить жене проезд и оперся на капот, - уточнили в главке кузбасской полиции.

Как показала экспертиза, женщина в момент ДТП была трезва. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям водителя Toyota и принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в пресс-службе регионального силового ведомства.