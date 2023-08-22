В Кузбассе все образовательные организации готовы к началу учебного года

Фото: пресс-служба АПК

- В обеих агломерациях мы строим и капитально ремонтируем учреждения по национальному проекту и по губернаторским программам «Мой новый детский сад», «Моя новая школа» и «Мой новый колледж», обеспечиваем цифровым их и другим современным оборудованием, - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Школьные переклички пройдут в муниципалитетах в один день - 28 августа. В День знаний будут организованы торжественные линейки. Так, для кузбасских кадетов ее проведут у мемориального комплекса Воину-Освободителю в Кемерове.

Для доставки на учебу детей из отдаленных территорий разработаны регулярные маршруты. На линии выйдут 259 школьных автобусов.

По информации Министерства образования Кузбасса, 647 школ, 829 детских садов, 26 учреждений для детей-сирот, 65 колледжей и техникумов, 111 организаций дополнительного образования соответствуют требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. 29 и 30 августа все они примут участие во всероссийских учениях по действиям при ЧС.

Напомним, что по поручению губернатора из регионального бюджета в этом году выделено 1,2 миллиарда рублей на противопожарную и антитеррористическую защищенность всех школ.